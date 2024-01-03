أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بأسيوط احتفالا بالعام الجديد

نظم فرع ثقافة أسيوط مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والأدبية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالعام الجديد.

وفي السياق أعد قصر ثقافة ساحل سليم يوما ثقافيا ترفيهيا لعدد من أطفال مؤسسة السلام لتنمية المجتمع، بدأت فعالياته بجولة تفقدية للتعرف على أنشطة القصر، وقدمت ورشة حكي وفقرة رسم على الوجه، وعرض مسرح عرائس. واختتم اليوم بفقرة ألعاب ذهنية وترفيهية.

كما أقام قصر ثقافة الغنايم ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، بالإضافة إلى ورشة تصميم لوحات عن مظاهر العام الجديد، بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مُر.

وضمن الأنشطة المقامة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، قدمت فرقة الإنشاد الديني عرضا فنيا تضمن باقة متنوعة من الابتهالات والأناشيد الدينية ببيت ثقافة القوصية.

ومن ناحية أخرى وضمن الفعاليات الأدبية للفرع نظم نادي الأدب بساحل سليم برئاسة الأديب عثمان عبد العال، لقاء شعريا بمقر مدرسة المطمر الثانوية المشتركة للبنين، تضمن إلقاء باقة من القصائد الشعرية تنوعت ما بين الفصحى والعامية، واختتم بفقرة اكتشاف مواهب أدبية، في حضور كل من الأديب د. سيد سليم رئيس نادي أدب أسيوط الجديدة، الأديب رأفت عزمي رئيس نادي أدب ثقافة أسيوط، والشاعر روماني يسري رئيس نادي أدب قصر ثقافة أبو تيج ونخبة من المثقفين والأدباء بالمحافظة.

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