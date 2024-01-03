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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يُهنئ البابا تواضروس والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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أرسل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء فيها: "يسعدني وأسرة جامعة جنوب الوادي أن نتقدم لقداستكم والأخوة الأقباط بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعين المولى عز وجل بكل مشاعر الود والإخاء أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية و التوفيق و السداد، وأن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم عليكم وعلى مصرنا الغالية نعمة الإخاء والمحبة والترابط، مؤكدا على أن مصر ستظل دائماً نسيجًا واحدًا ورمزاً للمحبة والسماحة والسلام".

كما بعث رئيس الجامعة برقية تهنئة إلى الأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها بهذه المناسبة أعرب فيها عن خالص تهنئته وتمنياته بموفور الصحة له وللأخوة الاقباط بمحافظة قنا، كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للأخوة الأقباط من أبناء جامعة جنوب الوادي من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والطلاب، والعاملين، مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وتابع إن الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفه هي صمام الأمن والأمان والاستقرار لوطننا الغالي الذى يجمعنا معاً تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاحتفال بعيد الميلاد المجيد البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد بمحافظة قنا رئيس جامعة جنوب الوادى