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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس لجنة برلمانية: متخافوش على الأمن القومي من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

النائب محمد الفيومي
النائب محمد الفيومي
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أكد النائب محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الأراضى الصحراوية، تستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبى وتذليل العقبات أمامه.
وقال الفيومى فى تعقيبه على حديث عدد من النواب الجلسة العامة اليوم، بشأن الأمن القومى المصرى، إنه لا خوف على الأمن القومى المصرى من تعديلات ذلك القانون، وأضاف: "عندنا حساسية من تملك الأجانب للأراضى المصرية".

وتابع الفيومى، لدينا العديد من النصوص القانونية التى تضمن الحفاظ على الأمن القومى المصرى، منها نص قانونية تسمح للدولة نزع ملكية الأراضى بناء على طلب وزير الدفاع لدواعى الأمن القومى المصرى، مضيفا، بالتالى لا خوف من تملك الأجانب للأراضى بهدف الاستثمار.

وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

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