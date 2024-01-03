ضبط 4 أطنان دقيق بلدي و500 لتر سولار مدعم في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، حملاتها الرقابية بكافة مدن ومراكز المحافظة ضمن جهود المحافظة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وكمية من الدقيق ناقص الوزن بمركز أبو حمص.

وفى مركز دمنهور تم ضبط 82 شيكارة دقيق بلدى مدعم باجمالى 4 أطنان تم تجميعها بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع.

وبحملة مماثلة بمدينة النوبارية تم ضبط 120 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وطن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و500 لتر سولار تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتمكنت إدارة تموين بدر من ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية و 35 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية و طن مخصبات زراعية وكمية من السكر مجهولة المصدر بالإضافة لتحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لانشطة تجارية مختلفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.