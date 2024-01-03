التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق اليوم التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها إثر تعرضها لحادث اصطدام سيارة بها أمام قرية بني عامر بمركز الزقازيق.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول كارما طفلة عمرها 4 سنوات جثة هامدة وتم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث وفاة الطفلة إثر تعرضها لحادث اصطدام سيارة بها أثناء رجوع السيارة للخلف في قرية بني عامر بمركز الزقازيق وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.