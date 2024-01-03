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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. صاحبة فكرة منصة "إيجيبتا": هدفنا تحقيق التسويق الناجح للحرف اليدوية

تفاصيل فكرة إنشاء
تفاصيل فكرة إنشاء منصة إيجيبتا للمنتجات اليدوية والمصرية
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كشفت انتصار صلاح، تفاصيل فكرة إنشاء منصة "إيجيبتا" للمنتجات اليدوية والمصرية، قائلة إن ‏الهدف من إنشاء المنصة هو الحاجة إلى وجود تسويق احترافي للمنتجات وعدم الاكتفاء ‏بالتواجد في المعارض المختلفة، فهناك الكثير لا يستطعيون المشاركة في المعارض بسبب ‏ظروف متعلقة لهم، كما أن المعارض تعقد بصورة قليلة "سنوية" بالنسبة الحرف اليدوية.‏

وقالت "انتصار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، إن التواجد على الساحة الإلكترونية والتسوق ‏الإلكتروني يكون أفضل وأسرع كثيرا خاصة في التواصل مع صاحب الحرفة اليدوية بنفسه، ‏موضحًا أن منصة "إيجيبتا" توفر معرض كبير خاص بصاحب حرفة يدوية، ويمكن ‏للأشخاص الاطلاع على المنتجات من خلال الوجهة ومن ثم طلب المنتج والتواصل مع صاحبه.‏

وتابعت، أن منصة "إيجيبتا" تضم جزءً إخباريًا حول معارض الحرف اليدوية ومعلومات جديدة ‏وأفكار خاصة بالتسويق يمكن للجميع الاستفادة منها من أجل تسويق المنتجات، مشيرة إلى أنه لا ‏يوجد شروط محددة أمام الراغبين بالاشتراك بالمنصة سوى امتلاك منتج يدوي أو تراثي ويكون ‏مصري.‏

منصة إيجيبتا تسويق احترافي الحرف اليدوية التسوق الالكتروني