بالفيديو.. صاحبة فكرة منصة "إيجيبتا": هدفنا تحقيق التسويق الناجح للحرف اليدوية

كشفت انتصار صلاح، تفاصيل فكرة إنشاء منصة "إيجيبتا" للمنتجات اليدوية والمصرية، قائلة إن الهدف من إنشاء المنصة هو الحاجة إلى وجود تسويق احترافي للمنتجات وعدم الاكتفاء بالتواجد في المعارض المختلفة، فهناك الكثير لا يستطعيون المشاركة في المعارض بسبب ظروف متعلقة لهم، كما أن المعارض تعقد بصورة قليلة "سنوية" بالنسبة الحرف اليدوية.
وقالت "انتصار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، إن التواجد على الساحة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني يكون أفضل وأسرع كثيرا خاصة في التواصل مع صاحب الحرفة اليدوية بنفسه، موضحًا أن منصة "إيجيبتا" توفر معرض كبير خاص بصاحب حرفة يدوية، ويمكن للأشخاص الاطلاع على المنتجات من خلال الوجهة ومن ثم طلب المنتج والتواصل مع صاحبه.
وتابعت، أن منصة "إيجيبتا" تضم جزءً إخباريًا حول معارض الحرف اليدوية ومعلومات جديدة وأفكار خاصة بالتسويق يمكن للجميع الاستفادة منها من أجل تسويق المنتجات، مشيرة إلى أنه لا يوجد شروط محددة أمام الراغبين بالاشتراك بالمنصة سوى امتلاك منتج يدوي أو تراثي ويكون مصري.