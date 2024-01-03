حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان – دمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (15) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (13 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"– بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (16 متهم لـ 9 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ (685) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو- 6,500 كيلو لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.