وكيل تعليم البحيرة: انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول

تابع يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الأربعاء، انتظام أعمال سير امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بنات بإدكو، وذلك بحضور إبراهيم حمودة مدير عام إدارة إدكو التعليمية وأشرف عتلم، وكيل الإدارة.

وأكد وكيل الوزارة، رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية والمدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/2024، والعمل على تقديم كافة التسيرات وتطبيق كافة القرارات واللوائح الخاصة بتنظيم الامتحانات لأداء الطلاب الاختبارات بسهولة ويسر.

وخلال جولته التقى وكيل الوزارة مع عدد من طالبات المدرسة وتأكد من انتظامهن بمجموعات الدعم المدرسي، حيث أشدن بها وبدورها في تقديم كافة المواد الدراسية من خلال نخبة من المعلمين المتميزين أصحاب الكفاءات العالية من مختلف المدارس في ضوء القرار الوزاري رقم 28 الخاص بمجموعات الدعم المدرسي.