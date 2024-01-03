خلال 24 ساعة.. ضبط 419 قضية مخدرات وتنفيذ 58187 حكما قضائيا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (419) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (471) متهم ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (122,957 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (45,945 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (21,681 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,850 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,125 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,167كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1 كيلو جرام) كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (499 جرام). (2967) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (135 قطعة سلاح نارى بحوزة 124 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

رشاش برتا .

(11) بندقية آلية .

(2) بندقية رصاص .

(24) بندقية خرطوش .

(11) طبنجة .

(86) فرد محلى .

(353) طلقة مختلفة الأعيرة .

(15) خزينة متنوعة.

(294) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (58187) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(211) حكم جناية.

(18011) حكم حبس جزئى.

(3369) حكم حبس مستأنف.

(28664) حكم غرامة.

(7932) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (7) تشكيلات عصابية ضموا (27) متهم ارتكبوا (31) حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (19) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (17) متهم .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (28541) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.