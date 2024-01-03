بالفيديو.. تفاصيل إقامة معرض "ليكن نور" في المتحف القومي للحضارة

كشف الدكتور ميسرة عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، تفاصيل إقامة معرض ليكن نور، والذي يستعرض لمحات من الفنون المسيحية في مصر، وذلك داخل المتحف القومي للحضارة، قائلًا: "إنه في إطار سياسة المتحف بالمشاركة في جميع الفعاليات سواء كانت ثقافية أو فنية و الأحداث المهمة التي تمر بها مصر أو العالم بأجمعه".

وقال "عبدالله"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، إن المتحف يضع في سياسته خطة لإقامة عدد من المعارض المؤقتة التي ترتبط بهذه الفعاليات المختلفة، والتي تكون بمعدل معرض كل شهر، موضحًا أن هذه المعارض تمنح للزوار فرصة لرؤية عدد من القطع الأثرية المرتبطة بمثل هذه الفعاليات، والتي تكون غير معروضة.

وتابع، أن معرض "ليكن نور" الذي يُقام بمناسبة عيد الميلاد المجيد والعام الجديد للفنون القبطية، جعل الزائرين في حالة من التشوق حتى من قبل افتتاح المعرض، موضحا أن هذه الأنشطة والتربية المتحفية تعطي الأجيال الجديدة الفرصة لاكتساب خبرات وتعاليم فنية وأدبية.

وأردف، نائب الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، أن المتحف يتميز بأنه يعرض اسهامات المصري في تطور الجنس البشري، قائلا: "احنا لا نرتبط بمرحلة تاريخية محددة أو فترة سياسية وأنظمة حكم معينة في وقت من الأوقات، لكننا نعرض الإسهام المصري منذ تواجده على الأراضي المصرية".