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الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظورة في الجيزة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم ضبط كمية من العقاقير المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بقصد ترويجها.
في نفس السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل – له معلومات جنائية) بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وبحوزته (45 عبوة بإجمالى 900 قرص لأدوية مخدرة – مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

المتهم
المتهم
وزارة الداخلية المواد المخدرة العقاقير المخدرة بحوزة أحد الأشخاص