الداخلية تواصل مكافحة الجرائم التموينية والرقابة على السلع المدعمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام مكافحة الجرائم التموينية والرقابة على السلع المدعمة فى إطار جهود الوزارة بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع والتصدى لمحاولات رفع الأسعار والرقابة على السلع المدعمة.

وفي نفس السياق أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن "الأقصر" عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (سائق، عامل – مقيمان بمحافظة أسوان)، حال إستقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة إسنا محمل عليها (9 براميل سولار بإجمالى 2 طن سولار بدون أوراق أو فواتير)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء وتحصلهما عليها من مسئول عن محطة وقود بدائرة المركز "أمكن ضبطه".

ضبط (سائق ومزارع – مقيمان بمحافظة أسوان) حال استقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة إسنا محمل عليها (10 براميل سولار بإجمالى 1,500 طن سولار بدون أوراق أو فواتير)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها فى السوق السوداء وتحصلهما عليها من مسئول عن محطة وقود بدائرة المركز، "أمكن ضبطه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.