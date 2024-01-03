محمد مجدي أمينا عاما للحركة الوطنية في الجيزة

أصدر اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، قرارًا بتعيين الدكتور محمد مجدي، أمينًا عامًا للحزب بمحافظة الجيزة.

ووجه الدكتور محمد مجدي، الشكر للحزب وقياداته على تلك الثقة، مشيرا إلى أنه سيعمل بأقصى جهده من أجل تفعيل أنشطة الحزب في المحافظة، وزيادة حجم الأنشطة التي ينظمها حزب الحركة الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "مجدي"، أن الفترة الراهنة تشهد حراكًا كبيرًا من جانب الأحزاب السياسية، بعد حالة الزخم السياسي التي شهدتها الانتخابات الرئاسية المصرية، والدور الكبير للأحزاب السياسية المصرية في دفع المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

وأوضح أمين الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن الساحة السياسية أصبحت مهيئة الآن للأحزاب للنزول إلى الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين، وبناء كوادر حزبية، لافتا إلى أن هذا ما سيعمل عليه خلال توليه أمانة الحزب في الجيزة، وسيكون هناك اهتمام كبير بالشباب وتأهيلهم سياسيا.

وأشار "مجدي"، إلى أن القيادة السياسية توجه اهتماما كبيرا بدعم الأحزاب، وتركت لها الساحة للتحرك والتواصل مع المواطنين، وكان الحوار الوطني فرصة كبيرة كي تظهر الأحزاب برامجها ورؤاها في المشكلات التي تهم المواطنين.