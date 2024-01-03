خلال 24 ساعة.. رفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن تحرير 1572 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى ضبط 526 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة رفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.