بكين تطمئن على 14 صينيا في حادثة مطار هانيدا.. وتعرض مساعدة اليابان بعد الزلزال

كشفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أنها تواصلت مع 14 مواطنا كانوا على متن الطائرة التي اصطدمت بطائرة أخرى في مطار هانيدا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأوضحت الخارجية الصينية، أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين 14 سائحا من هونج كونج كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية اليابانية التي اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني، مشيرة إلى أن سفارة بكين بطوكيو تواصلت معهم.

وفي سياق آخر، أكدت الخارجية الصينية، على لسان المتحدث باسم الوزارة وانج ون بين - خلال مؤتمر صحفي نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أنها على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة لليابان في أعقاب الزلزال المدمر الذي أصاب عددا من المناطق في البلد الآسيوي، وأسفر عن مقتل 62 شخصا.

وشهدت اليابان أمس الأول الاثنين زلزلا بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، وألحق الضرر بعشرات المباني والمنازل بالإضافة إلى تدمير عدة طرق بسبب الانهيارات الطينية الناجمة عنها.