ads
الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب السلة يواجه ليبيا في نهائي البطولة العربية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يسعى المنتخب الأول لكرة السلة إلى تحقيق لقب البطولة العربية، عندما يلتقي نظيره الليبي في نهائي البطولة والتي تقام على صالة استاد القاهرة الدولي.

وتأهل المنتخب إلى الدور النهائي بعد الفوز على الإمارات مساء أمس الثلاثاء  بنتيجة ١١٤/ ٧٨

وكان المنتخب قد صعد إلى نصف النهائى بعد الفوز على موريتانيا فى ربع النهائى بنتيجة 88 - 56، بينما تأهل منتخب ليبا بعد الفوز على تونس.

تصدر المنتخب المصرى مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من: أحمد عادل دولا، أحمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاتة، عمرو الجندى، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبد الناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.

السلة منتخب مصر لكرةةالسلة البطولة العربية لكرة السلة