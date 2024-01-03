منتخب السلة يواجه ليبيا في نهائي البطولة العربية

يسعى المنتخب الأول لكرة السلة إلى تحقيق لقب البطولة العربية، عندما يلتقي نظيره الليبي في نهائي البطولة والتي تقام على صالة استاد القاهرة الدولي.

وتأهل المنتخب إلى الدور النهائي بعد الفوز على الإمارات مساء أمس الثلاثاء بنتيجة ١١٤/ ٧٨

وكان المنتخب قد صعد إلى نصف النهائى بعد الفوز على موريتانيا فى ربع النهائى بنتيجة 88 - 56، بينما تأهل منتخب ليبا بعد الفوز على تونس.

تصدر المنتخب المصرى مجموعته بعد تحقيق العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها حيث فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على الإمارات بنتيجة 94/46، كما فاز على الكويت في الجولة الثانية بنتيجة 92/41 ثم تغلب على تونس 85/63 والمغرب 76/53.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من: أحمد عادل دولا، أحمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاتة، عمرو الجندى، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبد الناصر، هيثم كمال، علي أحمد.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في 2016.