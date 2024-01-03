ads
الأربعاء 03 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة تربح 1.9 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأربعاء

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وبعد مرور أول نصف ساعة من بداية الجلسة زاد رأس المال السوقي بنحو 1.9 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 25,461.81 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.17%، مسجلا 10,841.11 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 30,880.97 نقطة.

بينما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 5,675.56 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 8,151.94 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.68% وصولا لمستوى 4,755.93 نقطة.

البورصة مستهل التعاملات