البورصة تربح 1.9 مليار جنيه في مستهل تعاملات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وبعد مرور أول نصف ساعة من بداية الجلسة زاد رأس المال السوقي بنحو 1.9 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 25,461.81 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.17%، مسجلا 10,841.11 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 30,880.97 نقطة.

بينما صعد مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 5,675.56 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 8,151.94 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX ESG بنسبة 0.68% وصولا لمستوى 4,755.93 نقطة.