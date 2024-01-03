بالفيديو.. باحث سياسي: اغتيال الشيخ صالح العاروري ينذر بتوسيع رقعة الحرب في غزة

قال الكاتب والباحث السياسي مراد حرفوش، إن اغتيال الشيخ صالح العاروري بالضاحية الجنوبية ببيروت ينذر بتوسيع رقعة المواجهة والحرب وتصعيد وتطور خطير في الوضع الجاري بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين بقطاع غزة.

وأضاف "مراد" في حواره عبر زووم، لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن اغتيال الشيخ صالح العاروري جاء في وقت حساس لعمر هذا العدوان على قطاع غزة، موضحًا أنه سيكون هناك تطورات في وقت قريب بقواعد الاشتباك ما بين المقاومة اللبنانية وحزب الله وإسرائيل.

وتابع: أنه كان هناك تحذير منذ الخطاب الثاني لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، بأن استهداف أي من رموز المقاومة من أي جنسية بلبنان سيشهد حرب مفتوحة، وأنه سيكون هناك رد قاسي وهذا الاغتيال لن يمر مرور الكرام.