أوكرانيا: الجيش الروسي شن 134 هجوما على زاباروجيا في 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء، أن منطقة زاباروجيا تعرضت لـ134 هجوما من الجيش الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في زابوروجيا، يوري مالاشكو، في بيان أن القوات الروسية شنت 110 ضربات مدفعية على مناطق زاليزنيشن، ونوفودانيليفكا، وليفادني، وشيرباكي، وبولتافكا، ولوهيفسكي، وروبوتاين، وبياتيكاتكي، ولوبكوف، وبلافني، وغيرها من المستوطنات الواقعة على الخطوط الأمامية، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأضاف أنه في أعقاب القصف المدفعي الروسي على بلافني، تم الإبلاغ عن مقتل مدنيين رجل، 54 عامًا، وامرأة، 63 عامًا، وبالإضافة إلى ذلك، شن الروس هجمات بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) على هوليبول ونوفواندرييفكا، و20 هجومًا بطائرات بدون طيار على نوفوداريفكا، وشيرفون، ومالينيفكا، وبيلوهيريا، ومالا توكماشكا، وروبوتاين.

وتلقت السلطات الأوكرانية بلاغين عن الأضرار التي لحقت بالمنازل السكنية جراء الهجمات الروسية.