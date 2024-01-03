ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21543 طنا تشمل: 2402 طن ملح معبأ و8141 طن رمل و4400 طن مولاس و5000 طن يوريا و1600 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46338 طن تشمل: 1773 طن قمح و 9727 طن خردة و1594 طن زيت طعام و 2312 طن خشب زان و4618 طن ذرة و6000 طن كسب صويا و550 طن بذرة كتان و8989 طن حديد و4775 طن ابلاكاش و 6000 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1053 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 109 حاويات مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4193 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131623 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 269154 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4839 شاحنة.

وشارك اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وعضو المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات فى الفاعليات التى نظمتها الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والنقل البحري لانعقاد المجلس الاستشاري لكلية النقل الدولي واللوجستيات في دورته السادسة تحت شعار ادارة اللوجستيات الإنسانية في مواجهة تحديات الأزمات العالمية بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اللواء بحرى رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى واللوجستيات، اللواء بحري حسين الجزيرى رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، الدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات، ولفيف من قيادات المجتمع الملاحى في مصر والعالم العربي.