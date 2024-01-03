اليوم.. «إسكان النواب» تناقش طلبات إحاطة حول الوحدات السكنية بالقرى السياحية في الساحل الشمالي

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم برئاسة النائب محمد الفيومي، لمناقشة 8 طلبات إحاطة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
- طلب النائبة منى عمر، بشأن عدم وجود حصر دقيق لعدد الوحدات السكنية بالقرى السياحية بالساحل الشمالي.
- طلبي النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن عدم الانتهاء من الأعمال ببعض محطات مياه الشرب بمراكز مغاغة والعدوة والعدوة الجديدة وبنى مزار- محافظة المنيا، وعدم وجود مياه للشرب ببعض القرى التابعة للوحدة المحلية بشم البحرية - مركز مغاغة - محافظة المنيا.
- 3 طلبات للنائب حسام محمود أبو زيد، بشأن عدم وضع الية لطرح حوالي (460) وحدة بنظام التقسيط مما تسبب في عدم تسليم هذه الوحدات للحاجزين- طريق المنشية بمركز أبو قرقاص- محافظة المنيا، وعدم ربط محطة مياه المطاهرة بمركز ابو قرقاص، بغرب أبو قرقاص- محافظة المنيا، وعدم تسليم محطة معالجة أبو قرقاص- محافظة المنيا.
- طلبي النائب علاء سليمان، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمعظم قرى مركز أسيوط - محافظة أسيوط، وعدم طابقه المواصفات الفنية للوحدات السكنية (الإسكان الاجتماعي لكل المصريين منخفض التكاليف) بمدينة أسيوط الجديدة- محافظة أسيوط.