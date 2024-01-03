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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «إسكان النواب» تناقش طلبات إحاطة حول الوحدات السكنية بالقرى السياحية في الساحل الشمالي

النائب محمد الفيومي
النائب محمد الفيومي
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تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم برئاسة النائب محمد الفيومي، لمناقشة 8 طلبات إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

  • طلب النائبة منى عمر، بشأن عدم وجود حصر دقيق لعدد الوحدات السكنية بالقرى السياحية بالساحل الشمالي.
  • طلبي النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن عدم الانتهاء من الأعمال ببعض محطات مياه الشرب بمراكز مغاغة والعدوة والعدوة الجديدة وبنى مزار- محافظة المنيا، وعدم وجود مياه للشرب ببعض القرى التابعة للوحدة المحلية بشم البحرية - مركز مغاغة - محافظة المنيا.
  • 3 طلبات للنائب حسام محمود أبو زيد، بشأن عدم وضع الية لطرح حوالي (460) وحدة بنظام التقسيط مما تسبب في عدم تسليم هذه الوحدات للحاجزين- طريق المنشية بمركز أبو قرقاص- محافظة المنيا، وعدم ربط محطة مياه المطاهرة بمركز ابو قرقاص، بغرب أبو قرقاص- محافظة المنيا، وعدم تسليم محطة معالجة أبو قرقاص- محافظة المنيا.
  • طلبي النائب علاء سليمان، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمعظم قرى مركز أسيوط - محافظة أسيوط، وعدم طابقه المواصفات الفنية للوحدات السكنية (الإسكان الاجتماعي لكل المصريين منخفض التكاليف) بمدينة أسيوط الجديدة- محافظة أسيوط.
الإسكان بمجلس النواب ائب محمد الفيومي طلبات إحاطة الوحدات السكنية بالقرى السياحية بالساحل الشمالي