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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تموين جنوب سيناء يثمن تكريم المحافظ له

جانب من تكريم المحافظ
جانب من تكريم المحافظ لوكيل وزارة التموين
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ثمن المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، تكريم المحافظ اللواء الدكتور خالد فودة له، وقال إن المحافظ سباق للأمور التي لها أثر إيجابي على العاملين وتعطي دافعًا قويًا للبقية ليحذون حذوهم.

وأعرب الحارون، في تصريحات لــ"البوابة نيوز" اليوم الأربعاء، عن اعتزازه بتكريم المحافظ، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأكد أن التكريم وسام على صدر جميع العاملين في مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، وليس لشخصه فحسب، مشيرًا إلى أن النجاح والتميز لشخص مدير المديرية هو نجاح وتميز لفريق العمل بأكمله.

وكان اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد كرم عددًا من الرموز والنماذج المشرفة المشاركة في الانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك خلال مؤتمر جماهيري توعوي لتنمية روح الولاء لدى المواطن السيناوي عقد باستاد الطور الرياضي.

وذلك بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، ونواب مجلس النواب والشيوخ، وممثلي الشباب والمرأة، وعواقل ومشايخ المحافظة، والأزهر والأوقاف وممثلي جميع طوائف المجتمع السيناوي.
وكرم المحافظ العديد من المشاركين المتميزين في الانتخابات شملت نماذج مختلفة من كل الجهات على أرض المحافظة؛ وذلك لمساهمتهم البارزة في تنظيم سير العملية الانتخابية مما أدى إلى الظهور بمظهر مشرف وحضاري.

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اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء الانتخابات الرئاسية تكريم وكيل وزارة التموين المهندس إبراهيم الحارون طور سيناء