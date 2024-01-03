تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 909 شاحنات و90 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 411 شاحنة 72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 498 شاحنة و18 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء أربع سفن وهي بوسيدون اكسبريس، أمل ، دليلة والحرية، بينما غادرت السفينتان دليلة والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 1930 طن بضائع و375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث اور وايلة وبريدج .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1830 راكبا .

