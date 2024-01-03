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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إضراب شامل بالضفة الغربية لاغتيال العاروري.. ومستوطنون يقتحمون "الأقصى"

إضراب في الضفة الغربية
إضراب في الضفة الغربية
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عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تنديدًا باغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري، وبجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية. 

وشلّ الإضراب - الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية - مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية. 

وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. 

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية. 

ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول إليه.

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