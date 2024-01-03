أحمد العوضي: سعيد بتجربة الإسكندراني واجتهدت فيها

احتفل صناع فيلم الإسكندراني مساء أمس بالعرض الخاص للعمل، بإحدى مولات مدينة السادس من أكتوبر.

وأعرب أحمد العوضي في تصريحات لـ “البوابة نيوز” على هامش العرض الخاص، عن سعادته البالغة بهذه التجربة، والتى تعد البطولة الأولى المطلقة له في السينما، متمنيا من الله التوفيق فيها وأن ينال العمل إعجاب الجماهير خاصة وأنه اجتهد في التحضير للعمل وتصويره.

وتابع العوضي: أنه من الممكن أن يشارك ياسمين عبد العزيز في أعمال سينمائية قادمة مثلما اجتمعا سويا في الدراما التليفزيونية، مضيفا: أنه مشغول حاليا بتصوير مسلسل جديد.

يشار إلى أن فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي وزينة وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وعصام السقا ورحاب الجمل وضيف شريف الفنان حسين فهمي، وهو من إخراج خالد يوسف، وتدور أحداث الفيلم في جو من الصراعات والأكشن.