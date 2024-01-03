تحقيقات موسعة في العثور على جثة طبيب وزوجته داخل شقتهما بحلوان

أمرت جهات التحقيق بحلوان اليوم، بعرض جثتي طبيب وزوجته علي الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية، عثر عليهما مقتولين داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة المعصرة كما طالبت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي، وطالبت بسرعة تحريات المباحث الجنائية في الواقعة.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان وحارس العقار لتحديد هوية المشتبه بهم في تنفيذ الجريمة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثتى طبيب وزوجته داخل شقة بالطابق الـ11 بمنطقة المعصرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثتين داخل شقة بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين وجود جثتي طبيب وزوجته، وتم نقل الجثامين للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.