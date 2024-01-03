سعر الذهب اليوم الأربعاء 3 يناير 2024

تسيطر حالة من الهدوء الحذر، على أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 ، ليستقر سعر المعدن النفيس في محلات وأسواق الصاغة المصرية عند نفس مستوى إغلاق أسعار أمس الثلاثاء، والتي شهدت تراجعا في أسعار الذهب، بشكل ملحوظ في السوقين المحلي والعالمي، بعد موجة قوية من الارتفاعات المتتالية لمستويات غير مسبوقة خلال الأسبوع الأخير من 2023 .

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (وهو الأكثر إقبالا وانتشارا في السوق المصرية) بداية اليوم، حوالي 3,160 جنيها للبيع، في حين وصل سعر الشراء إلى 3,190 جنيها للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 (الأعلى فئة وسعرا بين الأعيرة المتداولة في مصر) فسجل 3,611 جنيها للبيع، و3,646 جنيها للشراء.

فيما سجل سعر الذهب «عيار 22» بداية اليوم نحو 3336.75 جنيه للبيع، و3294.75 جنيه للشراء.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية اليوم، 2,709 جنيها للبيع، مقابل 2,734 جنيها للشراء .

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2123.25 جنيها للبيع، و2096.75 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12

نحو 1820 جنيها للبيع، و1797.25 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم (ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب عيار 21) فسجل 25,280 جنيها للبيع ، مقابل 25,520 جنيها للشراء )

سجل سعر أوقية الذهب العالمية (وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب) نحو 2060 دولارا للبيع و2059 دولارا للشراء.

أما عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، فهي تضاف عند الشراء فقط، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالذهب المستعمل والسبائك.

وعند حساب سعر المصنعية؛ يتم إضافة نحو بين 6-10% من سعر الجرام، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.

في البورصات العالمية المعدن الأصفر، سجل سعر الذهب عالمياً، بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، 2066 دولارا.

وتترقب الأسواق المحلية والعالمية ما سيسفر عنه محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يصدر هذا الأسبوع في محاولة لمعرفة المزيد من الإشارات والتوضيح عن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

مع زيادة التوقعات بانخفاض الفائدة الأمريكية خلال عام 2024 بمقدار 75 نقطة أساس، بينما ترى الأسواق أن البنك سيقوم بخفض الفائدة بشكل أكبر في اجتماعه المرتقب في شهر مارس القادم.