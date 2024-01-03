أسعار الدولار اليوم الأربعاء 3 يناير 2024

للشهر العاشر علي التوالي ، ما زال الاستقرار يسيطر على سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024، رغم ما يثار حول إجراء عمليات تعويم مرتقبة من قبل الحكومة المصرية وتحرير لسعر الصرف.

وتقدم "البوابة نيوز" لمتابعيها أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة، العاملة في سوق الصرف المصرية لحظة بلحظة وفق آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات في البنوك المصرية .

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الحنيه، بداية تداولات اليوم في البنك المركزي، سعر 30.8389 جنيها للشراء و30.9586 جنيها للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم ، في البنك الأهلي المصري، عند 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيها للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيها.

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (أكبر البنوك الخاصة العاملة في مصر) نحو 30.85 جنيها للشراء، 30.95 جنيها للبيع.

في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر صرف الدولار اليوم نحو 30.90 جنيها للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيها.

ثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي حوالي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بلغ الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، بداية اليوم في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيها للشراء، و30.95 جنيها للبيع.

وفي بنك الإسكندرية فسجل سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم 30.85 جنيها للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيها.

سجل الدولار فى البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار الأمريكي فى بنك التعمير والإسكان عند نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيها للشراء، وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيها.

وبالنسبة لسعر العملة الأمريكية في السوق الموازي اليوم، والتي تشهد حالة من التذبذب الواضح، فقد تراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 51.20 جنيها و51.30 جنيها للشراء، و51.40 جنيها و51.50 جنيها للبيع.