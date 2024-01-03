"الأمن المغربى" يحبط عملية تهريب دولية للمخدرات وضبط طن ونصف من الكوكايين

وجهت سلطات الأمن المغربية بمدينة طنجة ضربة موجعة لمافيات الكوكايين بعدما تمكنت عناصرها بميناء طنجة المتوسط، الثلاثاء، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات عبر ميناء طنجة المتوسط، وضبط ما مجموعه طن و488 كيلو جراما من مخدر الكوكايين.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن المغربي، أنه تم تنفيذ العملية بتنسيق مع سلطات الأمن الإسبانية، وذلك في إطار علاقات التعاون العملياتي المشترك لمكافحة عمليات التهريب الدولي لمخدر الكوكايين، وتحييد مخاطر وتهديدات شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وأضاف البيان أنه تم ضبط هذه الشحنة من مخدر الكوكايين، المكونة من 1277 صفيحة، ضمن حاوية كانت على متن باخرة للنقل البحري تحمل علم دولة أوروبية، انطلقت من أحد الموانئ بدولة بأمريكا الجنوبية متوجهة صوب وجهتها النهائية بأحد الموانئ التركية.

وأشار البيان إلى أن سلطات الشرطة القضائية المغربية تجري تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنة من مخدر الكوكايين، وكذا تحديد تقاطعاتها وارتباطاتها الإقليمية والدولية.