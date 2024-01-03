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الأربعاء 03 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تدعو مواطنيها الراغبين بممارسة هواية الصيد فى العراق التقيد بالإجراءات

الكويت
الكويت
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دعت وزارة الخارجية الكويتية مواطنيها الراغبين بممارسة هواية الصيد في أراضي العراق إلى ضرورة التقيد بالإجراءات واللوائح والتعليمات التي تفرضها السلطات العراقية لتنظيم تلك الأنشطة والتي تؤكد على ضرورة تطابق تأشيرة الدخول مع الغرض الفعلي من الزيارة سواء كانت سياحية أم لأغراض الصيد.

وأهابت" الخارجية الكويتية"، في بيان لها، بالراغبين للذهاب إلى العراق بغرض ممارسة هواية الصيد التقيد بالمعايير العراقية الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين وقرارات السلطات الأمنية العراقية بتطبيق شروط سمة الدخول للصيد وتدابير وآليات التنقل وحماية الصيادين وذلك من أجل تفادي تعرضهم للمساءلة القانونية والابتعاد عن المخاطر التي قد يتعرضون لها في هذا الشأن.

 

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح صرح الأسبوع الماضي، أن السلطات المعنية في جمهورية العراق عثرت على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في دولة الكويت اللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق.

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