وصول 147 مهاجرًا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في بداية العام الجديد

وصل 147 مهاجرا ولاجئا إلى جزيرة لامبيدوزا في صقلية، في أربعة قوارب منفصلة، وهم من أوائل الوافدين في العام الجديد.

وفي أعقاب نقل 650 شخصًا من الجزيرة، تواجد صباح امس الثلاثاء 352 شخصًا في "النقطة الساخنة" لاستقبال المهاجرين المؤقتين، بحسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وبناء على توجيهات من مقاطعة أجريجينتو، من المقرر نقل 300 شخص على متن عبارة ركاب إلى "بورتو إمبيدوكلي" في البرالرئيسي لصقلية في وقت لاحق من اليوم.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية يوم السبت الماضي أن 155 ألفا و754 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا في عام 2023، بينهم أكثر من 17 ألف قاصر غير مصحوبين بذويهم. وهذا يمثل زيادة بنسبة 50% عن العام الذي سبقه، عندما تم تسجيل وصول 103 آلاف و846 وافدا.