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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون العسكري

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء البريطاني
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بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، سبل وآليات تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأوضح الرئيس الأوكراني - في منشور على وسائل التواصل الاجتماعية أوردته وكالة أنباء "يوكراينفورم" الأوكرانية - أن الحوار بشأن المجال الدفاعي ركز على تعزيز التعاون بين البلدين فيما يخص أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ طويلة المدى للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت "يوكراينفورم" إن زيلينسكي أطلع سوناك على أبرز مستجدات الهجمات الروسية ضد المدن الأوكرانية وأكد أنه خلال الأيام الخمس الماضية فقط، أطلقت روسيا 500 صاروخ وطائرة مسيرة على الأقل باتجاه أوكرانيا.

الرئيس الأوكراني رئيس الوزراء البريطاني التعاون العسكري