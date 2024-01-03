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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أبطال «ليه تعيشها لوحدك» يحتفلون بالعرض الخاص.. صور

أبطال ليه تعيشها
أبطال "ليه تعيشها لوحدك" يحتفلون بالعرض الخاص
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احتفل نجوم وصناع فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بالعرض الخاص وسط حضور كبير من نجوم الفن  والإعلام والصحافة؛ تمهيدًا لطرح الفيلم في دور العرض 3 يناير بمصر و18 يناير بالدول العربية.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي ودرامي، ويحكي عن طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المقرب المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.

الفيلم بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، مؤمن نور، محمد رضوان، خالد عليش، رؤى شانوحة، أمينة شلباية، فاطمة عادل. ومن تأليف أحمد عبد العزيز، وإخراج حسام الجوهري.

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فيلم ليه تعيشها لوحدك نجوم الفن والاعلام دور العرض