أبطال «ليه تعيشها لوحدك» يحتفلون بالعرض الخاص.. صور

احتفل نجوم وصناع فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بالعرض الخاص وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام والصحافة؛ تمهيدًا لطرح الفيلم في دور العرض 3 يناير بمصر و18 يناير بالدول العربية.



وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي ودرامي، ويحكي عن طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المقرب المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.



الفيلم بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، مؤمن نور، محمد رضوان، خالد عليش، رؤى شانوحة، أمينة شلباية، فاطمة عادل. ومن تأليف أحمد عبد العزيز، وإخراج حسام الجوهري.

IMG-20240103-WA0023

IMG-20240103-WA0020

IMG-20240103-WA0019

IMG-20240103-WA0021

IMG-20240103-WA0022

IMG-20240103-WA0013

IMG-20240103-WA0014

IMG-20240103-WA0015

IMG-20240103-WA0016

IMG-20240103-WA0017

IMG-20240103-WA0008

IMG-20240103-WA0009

IMG-20240103-WA0010

IMG-20240103-WA0011

IMG-20240103-WA0012

IMG-20240103-WA0004

IMG-20240103-WA0005

IMG-20240103-WA0006

IMG-20240103-WA0007

IMG-20240103-WA0000

IMG-20240103-WA0001

IMG-20240103-WA0002

IMG-20240103-WA0003