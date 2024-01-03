احتفل نجوم وصناع فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بالعرض الخاص وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام والصحافة؛ تمهيدًا لطرح الفيلم في دور العرض 3 يناير بمصر و18 يناير بالدول العربية.
وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي ودرامي، ويحكي عن طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المقرب المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة، وتتوالى الأحداث.
الفيلم بطولة خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، مؤمن نور، محمد رضوان، خالد عليش، رؤى شانوحة، أمينة شلباية، فاطمة عادل. ومن تأليف أحمد عبد العزيز، وإخراج حسام الجوهري.
البوابة لايت
أبطال «ليه تعيشها لوحدك» يحتفلون بالعرض الخاص.. صور
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احتفل نجوم وصناع فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بالعرض الخاص وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام والصحافة؛ تمهيدًا لطرح الفيلم في دور العرض 3 يناير بمصر و18 يناير بالدول العربية.
احتفل نجوم وصناع فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بالعرض الخاص وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام والصحافة؛ تمهيدًا لطرح الفيلم في دور العرض 3 يناير بمصر و18 يناير بالدول العربية.