مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12123 نقطة

الأربعاء 03/يناير/2024 - 01:30 ص

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الثلاثاء، مرتفعًا 86.04 نقطة ليقفل عند مستوى 12123.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 366 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تشب، وسال، وساكو، ومجموعة صافولا، والمراعي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أميانتيت، ونسيج، وسابتكو، ومعادن، وأماك الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.04%.

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، والأهلي، والراجحي، وأديس هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 142.14 نقطة ليقفل عند مستوى 24630.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 26.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.