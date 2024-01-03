بالصور.. افتتاح أول مركز لتنمية وتوفير فرص عمل للمتحررين من الأمية بمحافظة قنا

افتتح المهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، أمس الثلاثاء، المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، والذي يهدف إلى تمكين الأميين تعليميًا واقتصاديًا من خلال فصول محو الأمية والتدريب على بعض الحرف مثل: “الخياطة والتريكو والأشغال اليدوية؛ لتمكين الدارسات المتحررات من الأمية اقتصاديًا”.



يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية؛ لرفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية بالمناطق المستهدفة، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطن، وفي إطار البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، وهيئة تنمية الصعيد، وتحت رعاية اللواء طيار ا.ح/ أشرف الداودي محافظ قنا.



في السياق نفسه عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا مع المهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، بمكتبه بديوان عام المحافظة.

عرض “هيكل”، نسبة الأمية بالمحافظة والآليات التي يمكن تفعيلها لخفض نسبة الأمية بالمحافظة، وصولا للصفر الافتراضي، مع توفير حوافز للدارسين وفرص عمل، وتعليم الدراسات بعض المهارات التي من خلالها يمكن للمتحررات زيادة دخولهن من المنزل.

كما أكد الوزير على إمكانية توفير فرص عمل لجميع المتحررين من الأمية في المشروعات والتي تشرف عليها المحافظة من خلال إدارة خدمة المواطنين، مؤكدًا دعمه الكامل لمشروع محو الأمية بالمحافظة.