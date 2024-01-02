خلافات مالية... إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بالدقهلية

شهدت قرية ميت شرف التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية اليوم إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجره بسبب خلافات مالية وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من أهالى قرية ميت شرف التابعة للمركز بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الأشخاص ووجود مصابين.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين كل من صلاح ع.ال.ع.ال 21 عامًا مقيم بقرية ميت شرف "طرف أول" ومحمود م.خ. 22 عامًا ويعمل تباع ومحمد أ.م 21 عامًا ويعمل منجد ومقيمان بقرية ميت الحلوج التابعة للمركز ومحمد ر.ط 20 عامًا ويعمل نقاش ومقيم بميت السودان التابعة للمركز وشهرته الألماني "طرف ثان" حيث تبين أن المشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية بينهما.

أسفرت المشاجرة عن إصابة الأول بطلق ناري في الوجه أدى إلى كسر في الجمجمة فيما أصيب الثلاثة الآخرين برش خرطوش.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة التخصصى لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 37 لسنة 2024 جنح مركز شرطة دكرنس واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.