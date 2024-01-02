صحيفة أسترالية تسلط الضوء على جاذبية الأماكن السياحية بمصر

نشر موقع صحيفة Sunday Times، المعروفة بشهرتها في أستراليا، تقريرًا يسلط الضوء على الجاذبية السياحية والثقافية للمدن المصرية القاهرة، والأقصر، وأسوان، من خلال التركيز على الدور الهام الذي يلعبه نهر النيل في مصر. وقد أطلق التقرير عنوان "نهر النيل: أصل الحياة في مصر"، حيث وصف النيل باعتباره أطول نهر في أفريقيا والذي شكَّل أحد أهم المكونات لتطور الحضارة المصرية عبر العصور.

وأشار التقرير إلى وجود العديد من المقابر والمعابد الأثرية الرائعة على ضفاف النيل، التي بناها الأسلاف المصريون والتي تعكس تاريخ وحضارة مصر العريقة.

وأكدت هيئة تنشيط الساحة في الأقصر، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن التقرير أبرز الدور المهم الذي يلعبه نهر النيل في حياة السكان المصريين، حيث يشكل وجهة جذب رئيسية للمواطنين والزوار للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية، وتوفر الفنادق الفاخرة والمطاعم والكافيهات، إلى جانب قوارب الحفلات الفاخرة والفلوكات التي تتيح رحلات ممتعة واسترخاء لمشاهدة غروب الشمس.

وأشارت الصحيفة إلى تأثير نهر النيل على الكُتَّاب والفنانين العالميين، مثل الكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستي التي استلهمت روايتها "الموت على نهر النيل" من هذا النهر، ما زاد من شغف العديد من الأشخاص لزيارة مصر والقيام برحلات نيلية لاستكشاف مدينتي الأقصر وأسوان.

وأورد تقرير من موقع صحيفة Sunday Times، الشهيرة في أستراليا، تفاصيل حول رحلات النيل والأماكن الأثرية المميزة في مصر، حيث تناول أماكن سياحية عديدة يمكن زيارتها عبر رحلات النيل، سواء من القاهرة إلى المواقع الأثرية في صعيد مصر أو من الأقصر إلى أسوان. وأشار التقرير إلى أن الفترة المثالية لهذه الرحلات تكون خلال الفترة من أكتوبر إلى أبريل.

وتناول التقرير مدينة الأقصر ووصفها بأنها أكبر متحف مفتوح في العالم، حيث يقصدها السياح لزيارة وادي الملوك ومعابد مثل الأقصر والكرنك والطريق الكباش الذي تم ترميمه وإعادة افتتاحه في عام 2021، بالإضافة إلى مقبرة الملك توت عنخ آمون المكتشفة في عام 1922 والتي تضم كنوزًا لا تقدر بثمن.

وتطرق التقرير أيضًا إلى مدينة أسوان ومعالمها الأثرية الرائعة مثل معبد فيلة ومعبد أبو سمبل.

وأشارت الصحيفة إلى مواقع وأنشطة سياحية في القاهرة، مثل الأهرامات والمساجد والكنائس والقلاع والمقابر، وأكدت على أهمية زيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي للاستمتاع بإطلالة بانورامية على مدينة القاهرة المعروفة بلقب "مدينة الألف مئذنة".

وأفاد التقرير بوجود العديد من معالم الجذب السياحي في القاهرة، بدءًا من سوق خان الخليلي الذي وصف بأنه يعد واحدًا من أجمل الأسواق الحافظة على طابع القرون الوسطى، حيث تم تقديم ملامح تاريخية في ممراته وبواباته المزخرفة. وأشار التقرير إلى أن مصر القديمة تضم مواقع تاريخية هامة مثل جامع عمرو بن العاص وحصن بابليون وكنائس أخرى ككنيسة أبو سرجة والكنيسة المعلقة بالإضافة إلى معبد بن عزرا اليهودي والمتحف القبطي.

وتطرق التقرير إلى حديقة الأزهر الموجودة بالقرب من القلعة والتي توفر مناظر طبيعية جميلة وجو هادئ للزوار، وأشار إلى وجود العديد من الحدائق والمتنزهات التي يستمتع بها السكان في القاهرة.

وألقى التقرير الضوء أيضًا على المتحف المصري الكبير الذي من المتوقع افتتاحه قريبًا والذي سيكون مكانًا لعرض مجموعة كنوز الملك توت عنخ آمون لأول مرة وفي مكان واحد.

وأشار التقرير إلى تنوع وجودة الفنادق السياحية فئة الخمس نجوم والمطاعم الفاخرة التي توفر إطلالات رائعة على نهر النيل، وتقديم تشكيلة متنوعة من المأكولات والموسيقى الشرقية والغربية لزوارها، مما يتيح لهم الاستمتاع بأجواء نهر النيل الساحرة.

