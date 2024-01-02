«سياحة النواب» توصي بالترويج للمناطق السياحية والدينية بالإسكندرية

أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد الطيبي وكيل اللجنة، بوضع أجندة زمنية تتضمن مواعيد إقامة المهرجانات والفعاليات التي تقام داخل محافظة الإسكندرية، وتنشيط الحركة السياحية للمناطق السياحية من خلال الترويج للمناسبات والأحداث الخاصة، وكذلك الترويج للمناطق السياحية الدينية.

كما أوصت اللجنة بالتنسيق مع رعاة المهرجانات السياحية والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحى لعمل مطبوعات الأماكن السياحية وتقديم الدعم الفني والتسويقى للأحداث السياحية التي تقام بها بالمحافظة، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى للترويج لمتاحف ومزارات الإسكندرية السياحية والأثرية، وكذلك تطوير أدوات التنشيط من خلال الاستعانة بالوسائل الحديثة مثل عمل تطبيق مجانى بأجندة تتضمن كافة الأحداث والفعاليات، وتفعيل دور الهيئة العامة للتنشيط السياحى في التسويق الخارجي لفعاليات الأحداث الخاصة حتى يتمكن السائح من التعرف على عادات وتقاليد المقصد المضيف للسياحة.

وقال النائب أحمد الطيبي وكيل اللجنة، إن محافظة الإسكندرية تتمتع بموقع جغرافى فريد على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وتمتلك جميع مقومات السياحة وتحتل مكانة كبيرة ضمن المقاصد السياحية المصرية وأطلق عليها لقب عروس البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة السياحة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن ضعف دور هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية في تنشيط الحركة السياحية الأجنبية للمدينة، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوى بشأن ضرورة الاستفادة من محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة في مجال السياحة واستغلال خيول المزارع في عمل مهرجانات في أماكن الجذب السياحى بالأهرام وشرم الشيخ والغردقة والعلمين الجديدة، وبحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ومحمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة العامة للتنشيط السياحى.