وزير النقل: كوبري الفردان الجديد فكرة الرئيس السيسي.. فيديو

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن خط السكة الحديد العريش - طابا وزارة النقل تعمل عليه بقوة من أجل الانتهاء منه في الفترة المقبلة.



وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم افتتاح خط الفردان - بئر العبد بسيناء قريبا، قائلا:" والله العظيم أن لا أنافق، الكوبري الجديد ده، فكرة الرئيس السيسي، وهو اللي طلب تعديله، والله فكرة الرئيس".



وأوضح أن مصر تستهدف من خط التجارة العربي الربط بين مصر والأردن والعراق، أن تكون الناقل لكل تجارة الدول العربية، مبينا أن 2900 كيلو متر طول شواطئ مصر على البحرين الأبيض والأحمر، والدولة المصرية.

ولفت الوزير، إلى أن مصر تسعى أيضا لجذب سياحة اليخوت الفترات المقبلة، مع تنفيذ إجراءات نوعية لتعظيم الاستفادة منها، لافتا إلى أن إنهاء إجراءات اليخوت كان يتطلب فترة 35 يوما في السابق وتم التعديل لتعظيم الاستفادة.

وبين أن الرئيس السيسي، وجه بإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة لليخوت خلال 30 يوما، موضحا أن مصر تستهدف سياحة اليخوت والاهتمام بها.



وكشف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، عن الحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب على متن اليخوت، قائلا:" عندنا 2 مارينا دولية و7 مارينا محلية".



