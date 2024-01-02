رجال المباحث يكثفون جهودهم لكشف غموض مقتل طبيب وزوجته بالمعصرة

تجري الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عملية تفريغ لكاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثتي لطبيب وزوجته مقتولين داخل شقة بمنطقة المعصرة.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان وحارس العقار لتحديد هوية المشتبه بهم في تنفيذ الجريمة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثتى طبيب وزوجته داخل شقة بالطابق ال11 بمنطقة المعصرة.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثتين داخل شقة بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين وجود جثتي طبيب وزوجته، وتم نقل الجثامين للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.