الدوري الإنجليزي.. بن رحمة يقود هجوم ويستهام أمام برايتون

أعلن ديفيد مويس، المدير الفني لنادي ويستهام يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد لندن الأوليمبي، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء تشكيل ويستهام كالتالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: بن جونسون، كونستانتينوس مافروبانوس، أنجيلو أوجبونا، إيمرسون بالميري

خط الوسط: توماس سوسيك، إدسون ألفاريز، بابلو فورنالس، جيمس وارد براوس

خط الهجوم: سعيد بن رحمة، جارود بوين

يدخل ويستهام المباراة وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 33 نقطة، فيما يحتل برايتون المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

ويسعى ويستهام إلى تحقيق الفوز على برايتون، للاقتراب من المربع الذهبي، فيما يأمل برايتون في تحقيق نتيجة إيجابية، لتحسين موقعه في جدول الترتيب.