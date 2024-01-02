من 11 صباحًا إلى 5 مساءً.. ننشر الخريطة الجديدة لقطع التيار الكهربائي بالإسكندرية

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في الإسكندرية، بدء العمل بمواعيد جديدة غدا الأربعاء، من أجل تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة الإسكندرية، بعد إعلان مجلس الوزراء، عن العمل بالخطة الجديدة خلال أوقات النهار.

وجاء ذلك تزامنًا مع بدء فترة الامتحانات لجميع المراحل التعليمية، على أن يقتصر وقت القطع من 11 صباحا وحتى 5 مساءً، لتخفيف الأحمال بمعدل ساعتين لكل منطقة لتنتهي فترة تخفيف الأحمال في الخامسة مساءًا.

وكشفت البيانات الجديدة التي أعلنتها شركة توزيع الكهرباء تفاصيل قطع الكهرباء في مختلف المناطق داخل الإسكندرية، والتي ستكون على 3 فترات، من 11 صباحا إلى 1 مساء، ليعود وينقطع في منطقة اخرى من 1 مساء الى 3 مساء، ومن 3 مساء إلى 5 مساء.

وأكد البيان أن المواعيد السابقة سيتم العمل بها، مع وجود بعض التعديلات البسيطة، بحيث من 12 إلى 6 مساء ستتقدم ساعة واحدة، اما المواعيد الجديدة ستصبح من 11 إلى 5 مساء، أما عن المواعيد القديمة والتي كانت من 6 إلى 12 مساءً، سوف تتقدم لتتبع جدول من 11 إلى 5 بتوقيتات جديدة.

ولمعرفة مواعيد قطع الكهرباء في منطقتك اضغط على هذا (الرابط).