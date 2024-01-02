أيمن الرقب: انفجار بيروت تصعيد كبير من الاحتلال

وصف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، انفجار بيروت بأنه حدث وتصعيد كبير من الاحتلال، لافتًا إلى أن هناك تعويل على حزب الله للرد على هذا التفجير الكبير والذي راح ضحيته الرجل الثاني في حماس.

وقال “الرقب” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، إلى أن بنيامين نتنياهو نوه على هذا العمل منذ أيام، حيث أكد أنه سيتم القضاء على قادة حماس داخل وخارج فلسطين.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن إسرائيل وأمنها يقوم على مثل هذه الاغتيالات، مضيفًا أن بنيامين نتنياهو طلب المسؤولين عدم الحديث على هذا الاغتيال وهذا جزء من اللعبة والمخطط الذي تسعى له حكومة الاحتلال.