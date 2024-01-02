أستاذ بهندسة المنصورة يدعم الشعب الفلسطيني بسؤال عن دعم مستشفيات غزة

حرص الدكتور حسام الدين مصطفى، أستاذ المقرر ومنسق عام البرامج النوعية بكلية الهندسة جامعة المنصورة على دعم قطاع غزة والشعب الفلسطيني وما يحدث من تدهور فى المستشفيات بالقطاع خلال امتحان مادة أجهزة قياس طبية حيوية المستوى 300 برنامج الهندسة الطبية الحيوية بكلية الهندسة جامعة المنصورة.

جاء في الامتحان سؤال حول تدهور الأوضاع الطبية داخل مستشفيات قطاع غزة وكيفية تصميم أجهزة طبية لدعم المستشفيات الميدانية كما قام بوضع علم فلسطين أعلى ورقة الامتحان.

من جانبه قال الدكتور حسام الدين مصطفى لـ البوابة نيوز، إن الفكرة جاءت له نتيجة لما رآه من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع وتوقف الخدمة الطبية في العديد من المستشفيات؛ حيث أصبح من الضروري إنشاء عدد من المستشفيات الميدانية المجهزة بشكل سريع.

وأضاف أنه حرص على أن يكون مضمون السؤال حول طريقة تصميم أنظمة تعمل على مراقبة أنشطة القلب والمخ بشكل يومي مع إرسال إنذار للطبيب في حالة وجود تدهور في الوظائف الحيوية.

وأشار إلى أن ما قام به يعد أقل ما يقدم ودعما للشعب الفلسطينى ودليل على أن الشعب المصري يشعر بأشقائه الفلسطينيين ويقدر حجم الدمار الذي حدث للمستشفيات، وتسبب في انهيار الخدمات الطبية.

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