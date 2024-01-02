ads
الثلاثاء 02 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أستاذ بهندسة المنصورة يدعم الشعب الفلسطيني بسؤال عن دعم مستشفيات غزة

كلية الهندسة جامعة
كلية الهندسة جامعة المنصورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرص الدكتور حسام الدين مصطفى، أستاذ المقرر ومنسق عام البرامج النوعية بكلية الهندسة جامعة المنصورة على دعم قطاع غزة والشعب الفلسطيني وما يحدث من تدهور فى المستشفيات بالقطاع خلال امتحان مادة أجهزة قياس طبية حيوية المستوى 300 برنامج الهندسة الطبية الحيوية بكلية الهندسة جامعة المنصورة.

جاء في الامتحان سؤال حول تدهور الأوضاع الطبية داخل مستشفيات قطاع غزة وكيفية تصميم أجهزة طبية لدعم المستشفيات الميدانية كما قام بوضع علم فلسطين أعلى ورقة الامتحان.

من جانبه قال الدكتور حسام الدين مصطفى لـ البوابة نيوز، إن الفكرة جاءت له نتيجة لما رآه من تدهور الأوضاع الصحية في القطاع وتوقف الخدمة الطبية في العديد من المستشفيات؛ حيث أصبح من الضروري إنشاء عدد من المستشفيات الميدانية المجهزة بشكل سريع.

وأضاف أنه حرص على أن يكون مضمون السؤال حول طريقة تصميم أنظمة تعمل على مراقبة أنشطة القلب والمخ بشكل يومي مع إرسال إنذار للطبيب في حالة وجود تدهور في الوظائف الحيوية.

وأشار إلى أن ما قام به يعد أقل ما يقدم ودعما للشعب الفلسطينى ودليل على أن الشعب المصري يشعر بأشقائه الفلسطينيين ويقدر حجم الدمار الذي حدث للمستشفيات، وتسبب في انهيار الخدمات الطبية.

IMG-20240102-WA0033
IMG-20240102-WA0033
IMG-20240102-WA0034
IMG-20240102-WA0034
الهندسة الطبية الشعب الفلسطيني المنصورة هندسة جامعة المنصورة جامعة المنصورة دعم قطاع غزة دعما للشعب الفلسطيني كلية الهندسة جامعة المنصورة