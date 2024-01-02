فيرمينو: سعيد جدًا بمشاهدة ليفربول يلعب مرة أخرى في الأنفيلد

أعرب البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة السعودي، عن ساعدته لمشاهدة فريقه السابق ليفربول أمام نيوكاسيل بالأمس والتي انتهت بفوز الريدز 4/2 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال فيرمينو في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "أنا سعيد جدًا بالعودة إلى هنا في منزلي، في ليفربول وفي ملعب أنفيلد أيضًا، أنا ممتن جدًا لله لأنه منحني هذه اللحظات مرة أخرى لمشاهدة المباراة، بالطبع أنا لا ألعب ولكني أشاهد المباراة وأرى الأولاد".

وتابع: انه لا يمكن ان تنسي انك كنت لاعب لهذا الفريق من قبل، وان هناك دائما عاطفة بيني وبين هذا النادي، وانا فخور اني كنت جزء من تاريخ هذا النادي وحققنا العديد من البطولات.

واختتم: ولا يمكن لأحد أن يدعي هذا التاريخ، إنه موجود بالفعل في كتب التاريخ، نحن هنا من أجل الدعم".

واحرز محمد صلاح هدفين، وتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ45 نقطة.