صحة البحيرة: الكشف على 1147 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية المجد بالتحرير

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية المجد بالتحرير يومي الإثنين والثلاثاء ١و٢ / ١ / ٢٠٢٤، تم الكشف خلالها على ١١٤٧ مواطنًا مجانا، من خلال وجود ٨ عيادات طبية.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة ٢٩٧ - عيادة الأطفال ٢٩٤ - الجراحة ١٥٥ - النساء ٨٩ - تنظيم الأسرة ١٨ - العظام ١٩٣ - القلب ١٠١ )، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.