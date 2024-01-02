محافظات يابانية تطلب دعما حكوميا جراء تضررها من الزلزال

تقدمت أربع محافظات في اليابان، تضررت بشدة بعد الزلزال القوي الذي ضرب وسط البلاد أمس، بطلب للحصول على دعم مالي من الحكومة اليابانية للمساعدة في جهود الإنقاذ والتعافي.

ووفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية NHK، طلبت محافظات إيشيكاوا ونيجاتا وتوياما وفوكوي الدعم لـ 47 بلدية تحت قانون الإغاثة في حالات الكوارث. يعني هذا الطلب تكلفة مشتركة بين الحكومة والمحافظات لتقديم الدعم الطارئ للضحايا المتأثرين بالزلزال.

تشمل هذه الجهود تكاليف إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض وتأمين مأوى للناجين وتوفير الاحتياجات الأساسية وإصلاح المنازل التي تضررت، حيث يتحمل الحكومة ما بين 50 إلى 90% من تلك التكاليف.

وكان زلزال عنيف بلغت شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب أجزاء من وسط اليابان في بداية العام الجديد، مما أسفر عن مقتل 48 شخصًا في محافظة "إيشيكاوا". الجهود الإنقاذية مستمرة مع توقعات بزيادة عدد الضحايا في هذه المنطقة.

وألغت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات الموجات العاتية (تسونامي) التي أصدرتها بعد الزلزال على سواحل بحر اليابان. ورغم ذلك، حذر مسؤولو الأرصاد من احتمالية حدوث زلزال آخر مماثل في القوة خلال الأيام المقبلة، خاصة في اليومين القادمين.

في إيشيكاوا، أكد مسؤولون في مدينة "واجيما" دمار 25 منزلًا ورصد رجال الإطفاء يستخدمون المعدات لإنقاذ العالقين. وأدى الزلزال إلى نشوب حرائق دمرت حوالي 200 منزل في نفس المدينة.