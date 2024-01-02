العراق.. حكم بالإعدام على إرهابي والمؤبد لثلاثة آخرين

أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي عن صدور حكم بإعدام الإرهابي المعروف بـ "أبو دجانة"، وحُكم بالسجن المؤبد على ثلاثة إرهابيين آخرين بسبب استهدافهم سيطرة الـ 55 في أطراف مدينة كركوك.

ذكر جهاز الأمن الوطني - بيانًا نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم - أن هذا الحكم صدر عقب عملية نوعية أسفرت عن القبض على "أبو دجانة" الذي كان متورطًا في خطط إرهابية محاولة الإضرار بأسواق كركوك باسم "غزوة العيد".

وأوضح أن الإرهابي المُذكور نفذ عمليات إجرامية ضد القوات الأمنية والمدنيين في عدة مناطق بالمحافظة، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا والجرحى، وبعد اكتمال التحقيقات تم إحالته للقضاء العراقي وصدر حكم بالإعدام ضده بناءً على اتهامه بالانتماء لعصابات داعش وتنفيذه جرائم ضد الأمنيين والمدنيين.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي حكمًا بالسجن المؤبد على ثلاثة إرهابيين بتهمة استهداف سيطرة الـ 55 في أطراف مدينة كركوك، حيث تعرّض ضابط ومنتسب بالقوات الأمنية لجروح بليغة.

وأفاد جهاز الأمن الوطني أنه شكّل فريقًا لمراقبة المشتبه بهم، وتم القبض عليهم في وقت قصير في مناطق متفرقة بالمحافظة. وبعد اكتمال التحقيقات، أُحيلوا للقضاء وصدر حكم بالسجن المؤبد بحقهم.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى أيضًا حكمًا بالإعدام بحق مجرم إرهابي قام بتفجير سيارة مفخخة وسط مدينة العمارة عام 2007، ما أدى إلى وفاة 17 شخصًا وإصابة 50 آخرين. كما صدر حكم بالإعدام بحق شخصين آخرين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، من قبل محكمة جنايات الكرخ.