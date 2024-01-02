رئيس “رياضة النواب” لوزير الشباب: نحرص على تفعيل دورنا الرقابي والتشريعي

أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تفعيل دورها الرقابي والتشريعي فيما يتعلق بوزارة الشباب ، وتحرص علي مناقشة طلبات الإحاطة والزيارات الميدانية لتذليل أي مشكلة تواجه الشباب المصري خاصة أن الهدف الرئيسى الذي يسعى إليه نواب البرلمان هو رفعة الشعب المصري وتحقيق آماله وتطلعاته.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب: إن علاقة اللجنة بوزارة الشباب، تتميز بالتعاون والوضوح والشفافية المطلقة، ونسعي معا لتحقيق مصالح الشباب المصري مؤكدا أن اللجنة أنجزت قانون الهيئات الشبابية وهو الأمر الذي ساهم في تيسير العديد من الإجراءات أمام وزارة الشباب ، مؤكدا أن قانون الرياضة الذي انتهت اللجنة من مناقشته سيتم الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

وأوضح أن جميع أعضاء اللجنة ووزارة الشباب هدفهم الأساسي هو تحقيق مصالح المواطنين ، وأن اللجنة حريصة علي مناقشة طلبات الإحاطة والخروج بالتوصيات اللازمة للتغلب علي المشكلات التي تواجه الشباب ، حيث تقوم الوزارة بدورها بمتابعتها والعمل علي تنفيذها للقاء علي اي مشكلات تواجه الشباب المصري.

من جانبه عقب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ،علي أن اللجنة تضم مجموعة من القيادات الشبابية ، وهناك تنسيق متواصل مع الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وأعضاء مجلس النواب ، حتي تتمكن الوزراة من رؤية الصورة بشكل أكبر لتحقيق مصالح المواطنين .