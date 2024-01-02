الوفد: انتخاب رؤساء لجان المحافظات يستهدف تقوية البناء الداخلي

قال عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قرار الدكتور عبدالسند يمامة الخاص باختيار رؤساء اللجان العامة بالمحافظات عن طريق الانتخاب؛ يستهدف تقوية البناء الداخلي عن طريق فرز شخصيات قيادية تتمتع بشعبية كبيرة لدى الشارع.

وأكد الصباحي، في تصريح خاص لـ«البوابة» أن هذا القرار يمثل خطوة جيدة لتعزيز ثقل الحزب بالشارع والتصاقه مع قضايا وأزمات المواطنين، مشيرًا إلى أن مقرات الحزب دائمًا مفتوحة أمام الجميع.

وأشار الصباحي إلى أن الانتخابات الرئاسية أكدت ثقل الوفد في الشارع المصري، واستعادته الكثير من ثقة المصريين؛ وهو الأمر الذي سيتم البناء عليه الفترة القادمة.

ويذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، قد دعا السكرتارية العامة للحزب للاستعداد لإجراء انتخابات اللجان العامة بالمحافظات خلال الجمعة الثالثة من شهر يناير الجاري.